Фрэнк Лэмпард - о действиях Кариуса: "Такие ошибки нельзя совершать на таком уровне"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус допустил несколько грубых ошибок в финале Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" добился победы со счетом 3:1.

- Конечно, чисто по-человечески ты сочувствуешь Кариусу. С ним это останется до конца жизни. Такие ошибки нельзя совершать на таком уровне, в финале Лиги чемпионов, - цитирует BT Sport Лэмпарда. - Я просто не мог поверить, когда увидел первый гол "Реала". Это ужасный момент. Ему нужна поддержка от партнеров.