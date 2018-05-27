Фрэнк Лэмпард: "Не думаю, что Рамоса нужно обвинять в травме Салаха"

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что защитник "Реала" Серхио Рамос не специально нанес травму форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов. Ранее стало известно, что египтянин из-за повреждения плеча выбыл на две недели.

- Не думаю, что Рамоса нужно обвиянть из-за травмы, нанесенной Салаху, приводит ВВС слова Лэмпарда. - На самом деле Рамос очень уважает соперников. Он просто выполинял свою работу, как и все защитники. Иногда такие столкновения неизбежны. К сожалению, Салаху не повезло.