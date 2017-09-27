Фрэнк Лэмпард: "Коутинью в матче со "Спартаком" сыграл просто блестяще"

Экс-игрок сборной Англли Фрэнк Лэмпард после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1) отметил, что лидер англичан Филиппе Коутинью показал отличную игру. Нападающий забил гол и был признан УЕФА лучшим на поле.

- Коутинью сыграл просто блестяще, - приводит BT Sport слова Лэмпарда. - Его игра отличается от всех остальных. Он отдает отличные пасы и хорошо чувствует ситуацию, что позволяет команде правильно играть с мячом. Он создал все моменты команды, но нужны люди, которые будут эти атаки завершать.