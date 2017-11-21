Фред: "Если "Шахтер" хочет выйти из группы, то игроки должны жертвовать собой на поле"

Полузащитник "Шахтера" Фред перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что его намерена выйти в плей-офф. По его словам, игрокам донецкой команды помогает то, что большинство общается на одном языке.

– Первая задача – выйти из группы. Но еще важнее – показывать хорошую игру, стараться победить в каждом матче, - цитирует пресс-служба УЕФА Фреда. - В целом постараемся пройти как можно дальше. Если мы хотим выйти из группы, то должны хорошо играть, жертвовать собой на поле и всегда быть нацеленными на победу. Это единственный способ завоевать путевку в следующий раунд.

- Тот факт, что тренер и большинство игроков "основы" говорят на одном языке, помогает?

- Очень сильно! Впрочем, на поле все должны говорить на языке футбола, и у нас это получается. И все же не скрою, для бразильцев это большое подспорье, ведь нам легче понять, что нужно делать.

Матч "Наполи" - "Шахтер" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.