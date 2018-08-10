"Фратрия": болельщики "Спартака" законно купили билеты на гостевую игру с ПАОК

Официальный представитель фанатского объединения "Спартака" "Фратрия" Александр Конев подчеркнул: болельщики московского клуба, оказавшиеся в Салониках на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3), попали на стадион законным путем.

Болельщикам российской команды было запрещено посещать матч из-за санкций УЕФА. Ранее в СМИ появилась информация, что греческая полиция задержала более 40 болельщиков красно-белых, пытавшихся купить билеты на игру, но позднее полиция опровергла ее.

Представитель болельщиков также отметил, что на ответной игре между "Спартаком" и ПАОК 14 августа в Москве не стоит ждать активных фанатов греческой команды, так как перелет и проживание обойдутся им в большую сумму.

- У ПАОКа реализацией билетов занимались около 30 операторов, некоторые из них недобросовестно отнеслись к заполнению анкет, не указывая данные греческих документов, удостоверяющих личность, - цитирует "РИА Новости" Конева. - Болельщики "Спартака" на законных основаниях купили билеты по российским паспортам на центральные трибуны. При проходе на сектор некоторых задерживали стюарды и передавали полиции, но часть "красно-белых" оказалась на своих местах.

УЕФА запретил "Спартаку" продавать билеты в гостевой сектор, при этом не было запрета на их реализацию русским болельщикам в другие сектора. Около 100 ребят поехали в Салоники и понимали, что могут и не попасть на стадион, а те, кто оказались на игре, не нарушали никаких правил.

Думаю, никто из активных фанатов ПАОКа в Москву не приедет. Они не богатые люди, а перелет с проживанием в столице России очень дорог и не всем по карману. Тем, кто все же прилетит на игру, опасаться нечего, чемпионат мира показал, что Москва, как и другие российские города, являются безопасными.