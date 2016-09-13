Франко Васкес: "Ювентус" - один из фаворитов Лиги чемпионов"

Нападающий "Севильи" Франко Васкес считает "Ювентус" одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Также он уверен, что туринцы правильно сделали, заплатив "Наполи" 90 миллионов евро за форварда Гонсало Игуаина. Сегодня "Севилья" сыграет с "Ювентусом" в 1-м туре Лиги чемпионов.

- Пока рано говорить о том, кто является фаворитом Лиги чемпионов, - цитирует Gazzetta Dello Sport Васкеса. - Но "Ювентус", определенно, провел трансферную кампанию с целью выиграть этот турнир. Уверен, что они будут бороться с "Барселоной", "Реалом", "ПСЖ" и "Баварией" за попадание в финал.

90 миллионов евро за Игуаина? Все правильно, он же лучший "номер 9" в мире. Лучше, чем Луис Суарес? Не знаю, они разные. Общее между ними то, что они забивают много. Те, кто забивают, стоят дорого.