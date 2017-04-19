Франк Рибери: "Спасибо, рефери! Браво!"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери возмутился судейством в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.). Француз сразу после игры разместил серию снимков в своем "Инстаграме", на которых показал, что два мяча "Реала" были забиты из офсайда. Позднее он эти снимки удалил.

– Один год напряженной работы, – подписал один из снимков Рибери. – Спасибо, рефери! Браво!

Онлайн-трансляция матча "Реал" – "Бавария"