13:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Франк Рибери: "Спасибо, рефери! Браво!"

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Полузащитник "Баварии" Франк Рибери возмутился судейством в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.). Француз сразу после игры разместил серию снимков в своем "Инстаграме", на которых показал, что два мяча "Реала" были забиты из офсайда. Позднее он эти снимки удалил.

– Один год напряженной работы, – подписал один из снимков Рибери. – Спасибо, рефери! Браво!

Онлайн-трансляция матча "Реал" – "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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abs68

еще говорят машина, какая там машина, не команда, а собрание нытиков, каждый ноет то в интервью, то как дети сетях пишут, смотри Рибери друзей то в твоей шляпе, наверное поубавилось)))

14:20

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