Французские судьи назначены на матч "Спартак" – ПАОК

УЕФА на официальном сайте объявил о назначении французской бригады арбитров во главе с Рюдди Бюке на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК. Встреча состоится 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Ассистентами Бюке будут его соотечественники Гийом Дебар, Жульен Паселли и Жером Мигельгорри.

Напомним, первая игра между российским и греческим клубами завершилась поражением красно-белых – 2:3. При этом команда Массимо Карреры вела со счетом 2:0.

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)