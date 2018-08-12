12:55 | Футбол — Лига чемпионов

Французские судьи назначены на матч "Спартак" – ПАОК


УЕФА на официальном сайте объявил о назначении французской бригады арбитров во главе с Рюдди Бюке на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак"ПАОК. Встреча состоится 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Ассистентами Бюке будут его соотечественники Гийом Дебар, Жульен Паселли и Жером Мигельгорри.

Напомним, первая игра между российским и греческим клубами завершилась поражением красно-белых – 2:3. При этом команда Массимо Карреры вела со счетом 2:0.

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)

Спартак М - ПАОК

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