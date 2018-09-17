Француз Бастьен обслужит матч "Виктории" и ЦСКА в Лиге чемпионов. При нем "Спартак" проиграл "Атлетику" в Лиге Европы

Француз Бенуа Бастьен назначен главным арбитром матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Викторией" и ЦСКА. Игра состоится в Чехии 19 сентября. Помогать Бастьену будут лайнсмены Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Дополнительные ассистенты – Бенуа Мийо и Жером Мигельгорри. Резервным арбитром назначен Жюльен Паселли.

Отметим, что Бастьен обслуживал первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2017/18 между "Спартаком" и "Атлетиком". Встреча, прошедшая 15 февраля в Москве, завершилась поражением красно-белых со счетом 1:3.

Ранее стало известно, что ЦСКА в матче с "Викторией не помогут защитник Хердур Магнуссон и нападающий Абель Эрнандес.

"Виктория" – ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)​