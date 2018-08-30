Франческо Тотти: "Рома" сделает все, чтобы занять второе место в группе Лиги чемпионов"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти заявил, что римский клуб сделает все возможное, чтобы занять второе место в группе G. Соперниками римлян по групповому этапу Лиги чемпионов станут ЦСКА, "Реал" и "Виктория" Пльзень.

- Ну бумаге все выглядит очень просто, - цитирует Тотти Sky Sport Italia. - В прошлом сезоне все думали, что мы займем третье место, но мы обыграли всех и стали первыми. Нам досталась сложная группа. Мы знаем силу "Реала", поэтому сделаем все возможное, чтобы занять второе место.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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