Фотография Шакиры стала "вирусной" после поражения "Барселоны"

Поражение "Барселоны" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4) стало поводом для насмешек со стороны фанатов других команд. В связи с этим в интернете обрела большую популярность фотография жены защитника Жерара Пике Шакиры. Фотография, на которой популярная певица показывает счет минувшей встречи, на самом деле была сделана 2 февраля, когда Шакире исполнилось 40 лет. Самая популярная подпись к фотографии певицы - "Она знала".

"Барса": это конец