Фотография Шакиры стала "вирусной" после поражения "Барселоны"

Поражение "Барселоны" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4) стало поводом для насмешек со стороны фанатов других команд. В связи с этим в интернете обрела большую популярность фотография жены защитника Жерара Пике Шакиры. Фотография, на которой популярная певица показывает счет минувшей встречи, на самом деле была сделана 2 февраля, когда Шакире исполнилось 40 лет. Самая популярная подпись к фотографии певицы - "Она знала".
Shakira knew. pic.twitter.com/byBkjjw7lx– Làbìlé 89™ (@1DenRoger) 15 февраля 2017 г.
shpasic
Шакире уже сорок?!
21:10
knyaz boltconskiy
класс))
21:07