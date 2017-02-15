21:03 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фотография Шакиры стала "вирусной" после поражения "Барселоны"

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Поражение "Барселоны" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4) стало поводом для насмешек со стороны фанатов других команд. В связи с этим в интернете обрела большую популярность фотография жены защитника Жерара Пике Шакиры. Фотография, на которой популярная певица показывает счет минувшей встречи, на самом деле была сделана 2 февраля, когда Шакире исполнилось 40 лет. Самая популярная подпись к фотографии певицы - "Она знала".

"Барса": это конец

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Шакире уже сорок?!

21:10

knyaz boltconskiy

класс))

21:07

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