ФОТО: Сборная России за просмотром финала Лиги чемпионов

Официальный Твиттер сборной России опубликовал фотографию из отеля в Будапеште, куда сегодня вечером заселилась национальная команда. Игроки сборной смотрят финал Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал".

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"

В рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 подопечным Станислава Черчесова предстоят два контрольных матча против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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