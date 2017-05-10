Фото: победная раздевалка "Ювентуса"

Игроки и тренерский штаб "Ювентуса" после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Монако" (2:1) отметили выход в финал турнира. Позже командную раздевалку посетили и руководители команды.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе, "Ювентус" сыграет с победителем пары "Атлетико" – "Реал". Ответный матч между мадридскими командами состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Королевского клуба". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.