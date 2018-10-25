Фото дня. Лионель Месси и рука на перевязке

"Барселона" в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов победила "Интер" на "Камп Ноу" – 2:0. За игрой с трибуны следил травмированный капитан каталонцев Лионель Месси. Из-за травмы руки, которую он получил в субботу в игре чемпионата с "Севильей", аргентинский форвард пропустит около трех неделей. Повреждение не позволит Месси выйти на поле в воскресенье в класико с "Реалом" – принципиальный матч он пропустит впервые с 2007 года.

За игрой с "Интером" футболист следил с рукой на перевязке в компании старшего сына, Тьяго, которому в начале ноября исполнится 6 лет. У футболиста – три сына, второй – Матео – родился в сентябре 2015-го, а третий – Чиро – в марте 2018-го.

Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы