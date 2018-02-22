Фото дня. Харьковская неделя моды от "Ромы"

Запасные "Ромы", чтобы противостоять морозу во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", надели обувь очень похожую на валенки. Пресс-служба команды назвала такой стиль одежды "Неделя высокой моды в Харькове". Игра проходит на харьковском стадионе "ОСК Металлист".
Трансляция матча "Шахтер" - "Рома"
#KharkivFashionWeek ❄️👢😅 pic.twitter.com/A6wFvREz05– AS Roma English (@ASRomaEN) 21 февраля 2018 г.
майор99
А если СКА-Хабаровск выйдет в еврокубки да еще и в стадию плей-офф, каково будет играть там в феврале каким-нибудь португалам? Что они на себя напялят?
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