Фото дня. Харьковская неделя моды от "Ромы"

Запасные "Ромы", чтобы противостоять морозу во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", надели обувь очень похожую на валенки. Пресс-служба команды назвала такой стиль одежды "Неделя высокой моды в Харькове". Игра проходит на харьковском стадионе "ОСК Металлист".

Трансляция матча "Шахтер" - "Рома"