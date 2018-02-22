00:08 | Футбол — Лига чемпионов

Фото дня. Харьковская неделя моды от "Ромы"

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Запасные "Ромы", чтобы противостоять морозу во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", надели обувь очень похожую на валенки. Пресс-служба команды назвала такой стиль одежды "Неделя высокой моды в Харькове". Игра проходит на харьковском стадионе "ОСК Металлист".

Трансляция матча "Шахтер" - "Рома"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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майор99

А если СКА-Хабаровск выйдет в еврокубки да еще и в стадию плей-офф, каково будет играть там в феврале каким-нибудь португалам? Что они на себя напялят?

00:22

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