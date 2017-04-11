ФОТО: Автобус "Боруссии" после взрыва

Появились первые фотографии автобуса дортмундской "Боруссии", рядом с которым произошел взрыв в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". По последним данным, в результате происшествия пострадал полузащитник немецкого клуба Марк Бартра.
Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности
The current state of the Borussia Dortmund team bus... pic.twitter.com/OW8LQngDoM– FourFourTweet (@FourFourTweet) 11 April 2017
Flamenco
Скажите Спасибо за все, неадекватной Меркель! Пустили в огород дикарей, вот и результат
21:58
dijabolo
Радуйся что матч Боруссия Дортмунд – Монако перенесен, так бы ты опять слил бездумно свои деньги в БК. Посмотри что думают спецы об этом матче на ball-king.ru
21:52