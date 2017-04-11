ФОТО: Автобус "Боруссии" после взрыва

Появились первые фотографии автобуса дортмундской "Боруссии", рядом с которым произошел взрыв в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". По последним данным, в результате происшествия пострадал полузащитник немецкого клуба Марк Бартра.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности