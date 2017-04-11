21:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ФОТО: Автобус "Боруссии" после взрыва

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Появились первые фотографии автобуса дортмундской "Боруссии", рядом с которым произошел взрыв в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". По последним данным, в результате происшествия пострадал полузащитник немецкого клуба Марк Бартра.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

Скажите Спасибо за все, неадекватной Меркель! Пустили в огород дикарей, вот и результат

21:58

dijabolo

Радуйся что матч Боруссия Дортмунд – Монако перенесен, так бы ты опять слил бездумно свои деньги в БК. Посмотри что думают спецы об этом матче на ball-king.ru

21:52

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Материалы других СМИ