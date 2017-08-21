Форвард "Янг Бойз" Оаро пропустит матч с ЦСКА из-за травмы

"Янг Бойз" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Гийом Оаро пропустит ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Чемпионов против ЦСКА. Первая встреча завершилась победой российского клуба со счетом 1:0.

33-летний футболист получил травму берда в матче 5-го тура чемпионата Швейцарии против "Цюриха" (0:0). Игрок не полетел с командой в Москву на игру с армейцами. В этом сезоне француз провел 4 матча в чемпионате страны и забил один мяч.