Форвард молодежки "Ливерпуля": "Игрок "Спартака" назвал меня н**ер"

Нападающий молодежного состава "Ливерпуля" Риан Брюстер в интервью Guardian рассказал о конфликте с защитником "Спартака" Леонидом Мироновым во время матча 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

Защитник "Спартака" отверг обвинения в расизме

Напомним, после игры форвард мерсисайдцев обратился к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и пожаловался на поведение капитана соперников. По его словам, игрок российской команды позволил себе высказывания расистского характера. После завершения матча игроки команд не стали обмениваться рукопожатиями. Одноклубники Брюстера с трудом успокоили его и увели в раздевалку, а тренер "Ливерпуля" Стивен Джеррард обратился к арбитру.

Если вина Миронова будет доказана, он будет дисквалифицирован на 10 матчей под эгидой УЕФА.

- На мне сфолили. Я был на газоне, мяч был у меня в руках. Один из игроков соперника стал говорить с судьей по-русски. Я сказал ему: "Мужик, это фол! Во что ты играешь?" Я все еще был на газоне, когда их игрок наклонился к моему лицу и сказал: "Ты, н**ер! Ты черный!".

Я вскочил. Судья сказал, что не может ничего сделать, потому что он не слышал этого. Он может только сообщить об этом. Я сказал ему: "Давай. Сообщи". Потом мы подошли к четвертому арбитру и рассказали о случившемся. Затем я рассказал о случившемся Джеррарду и мы подали жалобу.

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