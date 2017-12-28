Форвард молодежки "Ливерпуля": "Игрок "Спартака" назвал меня н**ер"

Нападающий молодежного состава "Ливерпуля" Риан Брюстер в интервью Guardian рассказал о конфликте с защитником "Спартака" Леонидом Мироновым во время матча 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0.
Защитник "Спартака" отверг обвинения в расизме
Напомним, после игры форвард мерсисайдцев обратился к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и пожаловался на поведение капитана соперников. По его словам, игрок российской команды позволил себе высказывания расистского характера. После завершения матча игроки команд не стали обмениваться рукопожатиями. Одноклубники Брюстера с трудом успокоили его и увели в раздевалку, а тренер "Ливерпуля" Стивен Джеррард обратился к арбитру.
Если вина Миронова будет доказана, он будет дисквалифицирован на 10 матчей под эгидой УЕФА.
- На мне сфолили. Я был на газоне, мяч был у меня в руках. Один из игроков соперника стал говорить с судьей по-русски. Я сказал ему: "Мужик, это фол! Во что ты играешь?" Я все еще был на газоне, когда их игрок наклонился к моему лицу и сказал: "Ты, н**ер! Ты черный!".
Я вскочил. Судья сказал, что не может ничего сделать, потому что он не слышал этого. Он может только сообщить об этом. Я сказал ему: "Давай. Сообщи". Потом мы подошли к четвертому арбитру и рассказали о случившемся. Затем я рассказал о случившемся Джеррарду и мы подали жалобу.
Наиль Измайлов - об обвинениях капитана молодежки "Спартака" в расизме
spetrov
...Кстати, вспоминается, как одного игрока английского клуба тоже с трибуны обозвали в матче с ЦСКА. Так, что слышал только он один.
00:17
spetrov
...Им, говорят, даже слово "boy" очень не нравится, давайте теперь слово "мальчик" забудем.
00:14
spetrov
...Слово "нигер" - оно вообще вне нашей культуры лежит.
00:08
spetrov
Не могу себе представить, чтобы наш человек называл кого-то "нигер". Т.е. допускаю, в принципе, но вряд ли. "Нахер" - да. "Негр" - да. Но а кто он если не негр. А то что они в рабах у англосаксов были, и те их называли "нигерами", не наши проблемы. Негры они и есть негры.
00:07
serzheo
Крюков Сергей____ Ааа. Этот... Ну правильно, пришел к нам в дом со своими правилами и получил. Так же и эти дети реки Конго идут к нам в дом... и тоже со своими правилами... А значит судьба их будет такой же...
23:55 28 декабря
rashlim
Показалось тебе. Он просто нахер тебя послал, учи русский.
23:34 28 декабря
Thomas_Boy_
serzheo ____ Я представления не имею кто такой этот Шликер... __________ Да ну блджад... Серж, ты нас разводишь всех.
23:23 28 декабря
Millwall82
Калачев помнится Бабу Адамму назвал "факин манки"
23:21 28 декабря
Millwall82
Игнашевич вон фоткал Секу Олисе с книгой Прилепина "черная обезьяна".
23:18 28 декабря
Millwall82
ну думаю многие знают английский мат. и слова блек. нига. манки.
23:16 28 декабря
Бу-га-га!
Л. Миронов:-"А он меня первым н***ом обозвал!"
23:16 28 декабря
Dexty_07
Игрок Спартака сказал : "Ты - Нойер!" . Афроамериканец не знал о ком речь, и на всякий случай интерпретировал в рамках своего невысокого IQ.
23:10 28 декабря
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
SpaMan М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. знаешь.а вот не смотря на всю мою не толерантность не знаю ни одного. так то это мне комп перевел.Я то больше по итальянски.)) 22:57 --- Район видимо благополучный был у тебя).....город у меня культурный.весь.)))
23:08 28 декабря
Stiffupperlip
Ну представитель негроидной расы спросил: во что ты играешь, наш честно ответил - в очко , и все дела.
23:03 28 декабря
Спартач и че?
именно так и было))). сам же и спалился сказав, что игрок говорил на русском(а британец вряд ли его знает). я бы попросил комиссию по борьбе с расизмом в футболе провести эксперимент. пускай игрок скажет несколько фраз на русском с похожими словами по звучанию и пусть британец попробует определить о чем идет речь.
23:03 28 декабря
SpaMan
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. знаешь.а вот не смотря на всю мою не толерантность не знаю ни одного. так то это мне комп перевел.Я то больше по итальянски.)) 22:57 --- Район видимо благополучный был у тебя)
23:01 28 декабря
Крюков Сергей
serzheo///Крюков Сергей____ Я представления не имею кто такой этот Шликер../// "Узнаю брата Колю". Новые диски не поставляют штоль?
23:00 28 декабря
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
serzheo Крюков Сергей____ Я представления не имею кто такой этот Шликер...Серега....((((((
22:58 28 декабря
Tribunal Z
Врёт игрок английской команды, Спартак это команда где нигеров взасос встречают и вылизывают с головы до пятой точки, так что лажа это заявление, враньё
22:58 28 декабря
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
SpaMan М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. .....ты негр, ты негр.’ 22:51 --- Сколько я поклонников "адика" и "коротких стрижек" знаю, никто так не ругался...знаешь.а вот не смотря на всю мою не толерантность не знаю ни одного. так то это мне комп перевел.Я то больше по итальянски.))
22:57 28 декабря
serzheo
Крюков Сергей____ Я представления не имею кто такой этот Шликер... А вот шляпа с толерантностью мне уже надоела. И больше всего бесит. что эти ... ведут себя как дома и думают что им все должны.
22:56 28 декабря
Мишико5
Миронов сказал по русски или по английски? просто капитан молодежки, знающий английский - это странно
22:55 28 декабря
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Значит все таки в активной...Это хорошо.А то второго Де Зеува Спартак не вынесет.Тенденция будет.))
22:55 28 декабря
SpaMan
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. .....ты негр, ты негр.’ 22:51 --- Сколько я поклонников "адика" и "коротких стрижек" знаю, никто так не ругался. Видимо это особо циничное ругательство
22:53 28 декабря
Skif161ru
"Ты, н**ер! Ты черный!" - Тут нехер блеять (Ю нигер блек)
22:53 28 декабря
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
serzheo Завтра нам скажут, что на новый год ёлки ставить нельзя, ибо это оскорбляет чувства представителей других религий....Посади под елку негра,и она толерантной будет.)))
22:53 28 декабря
SpaMan
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. SpaMan..Так вроде и ты Дзюбу поленом называешь не в лицо.Так то Дзюба покрепче будет.А по вопросу...Я вообще не бегаю.я стреляю.по македонски.Так что приводи 2(двух) Промесов.)) 22:47 --- Ща второго купим, приведу))))
22:52 28 декабря
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
“Я сфолил”, - говорит Брюстер. “Я лежал на полу и у меня был мяч в руках. Один из их игроков стал что-то говорить в России на реф. Я сказал: ‘Это правила, человек, что ты играешь?’ Я до сих пор сидишь на этом этапе. Затем их игрок склонился надо мной, прямо мне в лицо и сказал: - Пососи мой ...., ты негр, ты негр.’
22:51 28 декабря
Millwall82
а то опять потрут. за дик и сак.
22:50 28 декабря
Крюков Сергей
serzheo///СМИ закрашивают звездочками абсолютно цензурное слово,/// Ну да. Почитать эти СМИ, дык, Адольф Шикльгрубер как бы Ирод, но не запрещённый на территории РФ.
22:49 28 декабря