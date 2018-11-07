Форвард "Црвены Звезды" не собирался спать после дубля в матче с "Ливерпулем"

Форвард "Црвены Звезды" Милан Павков после домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:0) заявил, что ему вряд ли удастся поспать ночью. Нападающий рассчитывает успеть отдохнуть к важной игре 16-го тура чемпионата Сербии против "Динамо В", которая состоится в субботу.

– Вряд ли получится поспать после матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля", – цитирует Павкова Твиттер Лиги чемпионов. – Случается так, что не могу уснуть после матчей "Црвены Звезды" в чемпионате Сербии. Если не получится это сделать в ближайшие пару ночей, то стоит вздремнуть утром. Потому что в конце недели у "Црвены Звезды" важная игра с "Динамо В".

"Црвена Звезда" победила "Ливерпуль" (2:0) на стадионе "Райко Митич". Сербы занимают последнее место в группе C с четырьмя очками. Мерсисайдцы располагаются на втором месте, имея в своем активе шесть баллов.