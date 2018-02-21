"Фонбет": шансы на выход в четвертьфинал у "МЮ" выше, чем у "Севильи"

21 февраля на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов примет "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ В ПЕРВОМ МАТЧЕ?

Букмекеры "Фонбет" прогнозируют победу "Манчестер Юнайтед": на победу "красных дьяволов" можно поставить с коэффициентом 2.50. На победу "Севильи" принимаются ставки с коэффициентом 2.90, на ничью – с коэффициентом 3.20.

Игроки согласны с букмекерами: 81% клиентов "Фонбет" поставил на победу "МЮ", 11% – на победу "Севильи". Ничью выбрали всего 8%.

КТО ПРОЙДЕТ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ?

Фаворит букмекеров в этой паре – "Манчестер Юнайтед". На проход команды Жозе Моуринью в четвертьфинал Лиги чемпионов можно поставить за 1.37, на выход в следующий круг "Севильи" – за 3.10.

Подавляющее большинство игроков того же мнения: 96% поставили на выход в 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Юнайтед", 4% выбрали "Севилью".

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

Букмекеры "Фонбет" полагают, что в первой встрече команды забьют меньше трех голов: на ТМ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на ТБ 2,5 – с коэффициентом 2.05. Игроки, наоборот, считают, что в матче будет больше двух голов: на ТБ 2,5 поставили 90% клиентов, на ТМ 2,5 – 10%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Манчестер Юнайтед" – ее выбрали 44% игроков. Далее идут выход "красных дьяволов" в четвертьфинал и тотал больше 2,5 – по 16%. 14% клиентов "Фонбет" поставили на ничью, 10% – на то, что забьют обе команды.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная зарегистрированная ставка – на выход "Манчестер Юнайтед" в 1/4 ЛЧ за 1.33. Она включена в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на встречу "Севильи" и МЮ в Лиге чемпионов ставят 510 рублей.

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