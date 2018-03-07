"Фонбет" дает крутые коэффициенты на матч "Тоттенхэм" – "Ювентус"

Сегодня "Тоттенхэм" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". Матч начнется в 22.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом встречи "Тоттенхэм". На победу "шпор" можно поставить с коэффициентом 2.15, на победу "Ювентуса" – с коэффициентом 3.40, на ничью – с коэффициентом 3.40.

Большинство игроков согласно с мнением букмекеров: 65% поставили на победу "Тоттенхэма", 28% – на победу "Ювентуса", 7% – на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА?

"Фонбет" считает, что в четвертьфинал пройдет "Тоттенхэм". На выход "шпор" в следующий круг можно поставить с коэффициентом 1.37, на проход "Ювентуса" – с коэффициентом 3.10.

Мнения клиентов "Фонбет" разделились: 52% игроков поставили на победу "Тоттенхэма" в двухматчевом противостоянии, 48% – на победу "Ювентуса".

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 2,5 – 1.95.

Игроки уверены в том, что матч будет результативным. Тотал больше 2,5 выбрали 86% клиентов "Фонбет", тотал меньше 2,5 – 14%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Тоттенхэма" – ее предпочли 43% игроков. 18% клиентов "Фонбет" поставили на выигрыш "Ювентуса", 15% – на голы от обеих команд. 12% игроков выбрали тотал больше 2,5 гола, столько же поставили на то, что "Тоттенхэм" не проиграет.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу "Ювентуса" с форой (+1,5) с коэффициентом 1.22. Она входит в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на матч "Тоттенхэма" и "Ювентуса" ставят 615 рублей.

Сделать ставку