"Фонбет": "Бавария" – безоговорочный фаворит в матче с "Бешикташем"

Во вторник, 20 февраля, "Бавария" на своем поле сыграет с "Бешикташем" первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

"Фонбет" считает "Баварию" фаворитом этого матча. На победу команды Юппа Хайнкеса можно поставить с коэффициентом 1.14, на победу "Бешикташа" с коэффициентом 17.00, на ничью с коэффициентом 8.00. Большинство клиентов "Фонбет" тоже не сомневается в победе "Баварии": на нее поставили 94% игроков, на победу "Бешикташа" – всего 4%.

"Бавария" сейчас на ходу – при Юппе Хайнкесе, пришедшем на замену Карло Анчелотти, мюнхенцы выиграли в четырех встречах группового турнира главного клубного турнира Европы и не проигрывают в 13 последних матчах во всех турнирах.

"Бешикташ" стал сенсацией в своей группе: на его счету четыре победы и две ничьих. Но его соперниками были клубы, которым далеко до уровня "Баварии": "Лейпциг", "Порту" и "Монако".

СКОЛЬКО БУДЕТ ГОЛОВ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито меньше трех голов. На ТМ 2,5 можно поставить за 1.85, на ТБ 2,5 – за 1.95. Игроки же уверены в том, что в матче забьют больше трех голов. На ТБ 2,5 поставили 99% клиентов, на ТМ 2,5 – всего 1%.

За шесть встреч в Лиге чемпионов "Бавария" забила 13 мячей – по 2,6 за игру. Ставка на тотал больше 2,5 проходила в шести матчах "Баварии" в групповом турнире.

"Бешикташ", как ожидается, сможет забить "Баварии" хотя бы один мяч – "Черные орлы" поражали ворота соперника в каждом туре группы Лиги чемпионов – всего на их счету 11 голов. К тому же в составе "Бешикташа" недавно отличился экс-форвард ЦСКА – Вагнер Лав. Бразилец оформил дубль во встрече с "Карабюкспором".

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка на этот матч – победа "Баварии", ей отдали предпочтение 63% игроков. 12% поставили на тотал больше 2,5. Дальше по популярности идут две ставки: на выход "Баварии" в следующий круг поставили 9% клиентов "Фонбет", столько же – на ТМ 3,5.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная из зарегистрированных ставок – на выход "Баварии" в следующий круг. Она включена в экспресс на сумму 989 712 рублей. В среднем на встречу "Баварии" и "Бешикташа" ставят 603 рубля.