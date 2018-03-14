"Фонбет": "Барселона" – тотальный фаворит в матче с "Челси"

14 марта "Барселона" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле примет "Челси". Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. Первый матч завершился вничью – 1:1.

КТО ПОБЕДИТ?

"Барселона" находится на первом месте в ла лиге и опережает идущий вторым "Атлетико" на восемь очков. Каталонцы за шесть последних матчей во всех турнирах четыре раза выиграли и дважды сыграли вничью. В то же время "Барса" ни разу не проиграла в этом сезоне чемпионата Испании. Кроме того, каталонцы победили во всех трех домашних матчах Лиги чемпионов с общим счетом 8:1.

"Челси" занимает пятое место в премьер-лиге и отстает от четвертой строчки на четыре очка. Лондонцы шести последних турах дважды выиграли и четыре раза проиграли середнякам "Борнмуту" и "Уотфорду", а также лидерам премьер-лиги "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В выездных матчах Лиги чемпионов "Челси" одержал две победы и один раз проиграл.

Букмекеры "Фонбет" уверены, что победит "Барселона". На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.38, на победу "Челси" – с коэффициентом 8.00, на ничью – с коэффициентом 4.85.

Большинство игроков согласно с прогнозом букмекеров: 78% клиентов "Фонбет" поставили на победу "Барселоны", 19% – на "Челси" и только 3% – на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА?

"Фонбет" считает "Барселону" фаворитом двухматчевого противостояния. На выход каталонцев в четвертьфинал Лиги чемпионов можно поставить за 1.20, на проход "Челси" – за 4.50.

Большинство игроков согласно с букмекерами: на выход "Барселоны" в четвертьфинал поставил 81% клиентов "Фонбет", на выход "Челси" – всего 19%.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Барселона" отлично играет на домашнем поле: за восемь матчей на "Камп Ноу" в 2018 году каталонцы забили 20 голов. Статистика выездных матчей "Челси" в новом году – девять мячей в семи играх.

"Фонбет" полагает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.57, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.40.

Большинство игроков также уверены в том, что в ответном матче "Барселона" и "Челси" забьют больше двух голов. Тотал больше 2,5 выбрали 79% клиентов "Фонбет", тотал меньше 2,5 – 21%.

Ставка на тотал больше 2,5 прошла в двух из трех домашних матчей "Барселоны" и во всех трех выездных встречах "Челси" в этом сезоне Лиги чемпионов.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Барселоны" – ее предпочли 59% игроков. 14% клиентов "Фонбет" выбрали проход каталонцев в четвертьфинал, столько же сделали ставку на победу "Челси". 7% игроков поставили на то, что обе команды забьют, 6% – на тотал больше 2,5.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на выход "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов с коэффициентом 1.20. Она входит в экспресс на сумму 250 000 рублей. В среднем на матч "Барселоны" и "Челси" ставят 713 рублей.

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