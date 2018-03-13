"Фонбет": 93% игроков верят, что "МЮ" пройдет "Севилью" в Лиге чемпионов

13 марта "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле примет "Севилью". Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом встречи "Манчестер Юнайтед". На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.63, на победу "Севильи" – с коэффициентом 5.55, на ничью – с коэффициентом 3.85.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров: 86% игроков поставили на победу "Манчестер Юнайтед", 11% – на победу "Севильи" и всего 3% – на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА?

"Фонбет" считает "Манчестер Юнайтед" фаворитом двухматчевого противостояния. На выход манкунианцев в четвертьфинал Лиги чемпионов можно поставить за 1.50, на проход "Севильи" – за 2.55.

Большинство игроков разделяет мнение букмекеров: на выход "Манчестер Юнайтед" в следующую стадию Лиги чемпионов поставили 93%, на выход "Севильи" – всего 7%.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

Мнения букмекеров "Фонбет" разделились: и на тотал больше 2,5, и на тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.90.

Большинство игроков считает, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 69% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 31%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Манчестер Юнайтед" – ее выбрал 61% игроков. 19% клиентов "Фонбет" предпочли выход манкунианцев в четвертьфинал, 8% выбрали победу "Севильи". 7% игроков поставили на то, что "красные дьяволы" не проиграют, 5% – на победу "Манчестер Юнайтед" с форой (-1).

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на выход "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Она входит в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на матч "Манчестер Юнайтед" и "Севильи" ставят 632 рубля.

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