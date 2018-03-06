"Фонбет": 84% игроков уверены, что "Реал" пройдет "ПСЖ" в Лиге чемпионов

6 марта "ПСЖ" на своем поле примет мадридский "Реал" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом встречи "ПСЖ". На победу парижан можно поставить с коэффициентом 2.00, на победу "Реала" – с коэффициентом 3.25, на ничью – с коэффициентом 4.05.

Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с мнением букмекеров: 52% игроков поставили на победу "Реала", 41% – на победу "ПСЖ", 7% – на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА?

"Фонбет" видит фаворитом двухматчевого противостояния "Реал". На выход мадридцев в четвертьфинал Лиги чемпионов можно поставить за 1.30, на выход "ПСЖ" – за 3.55. Игроки тоже верят в то, что "Реал" пройдет в следующий круг: на мадридцев поставили 84%, на парижан – 16%.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют больше трех голов. На тотал больше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 3,5 – с коэффициентом 2.00.

Игроки согласны с таким прогнозом: на тотал больше 3,5 гола поставили 98% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 3,5 – всего 2%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Реала" – ее выбрали 35% игроков. Победу "ПСЖ" предпочли 27% клиентов "Фонбет", выход мадридцев в следующий круг – 22%. На то, что "Реал" не проиграет, поставили 10%, на то, что не проиграет "ПСЖ", – 6%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 290 000 рублей на выход "Реала" в четвертьфинал Лиги чемпионов. В среднем на матч "ПСЖ" и "Реала" ставят 705 рублей.

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