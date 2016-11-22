Фолланд вывел "Байер" вперед в матче против ЦСКА

Нападающий "Байера" Кевин Фолланд на 16-й минуте гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА вывел свою команду вперед – 1:0. Результативной передачей отметился Кевин Кампль.

Отметим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"