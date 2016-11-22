Фолланд вывел "Байер" вперед в матче против ЦСКА

Нападающий "Байера" Кевин Фолланд на 16-й минуте гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА вывел свою команду вперед – 1:0. Результативной передачей отметился Кевин Кампль.
Отметим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.
Andersen32
Игорёк красава, как мяч. Конторы на него молятся. ЧМ-18 не за горами, там если судьи только помогут, как хозяевам до 1/4 дойти. Игорян ты лучший.
21:21
ATA
акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.
20:58
Kadym
главное поросята не играют в еврокубках,а Игорян уже 100 матчей отстоял в европе,всяким там целовалкам штанг и ладыркиным о таком только мечтать)
20:57
Slim Taller
Новому рекорду быть! Как всегда не виноват.Упал.правда.совсем в другую сторону.Повезло Байеру.Ведь мог упасть и в противоположную сторону.
20:56
Сильвербой
Надеюсь больше никогда не увидеть этот убогий клуб в еврокубках!!!
20:49
Luchezarny
если честно Акинфееву сегодня повезло, сразу пропустил чем позже, а ведь ожидание смерти - хуже смерти....
20:47
Al Rains
Не беда, будем рады победе и со счётом 2-1!!!
20:39
shpasic
как сказал бы фореверЦСКАфоревер: ИКОНА!!!!
20:38
ЮКИ
хотел бы услышать подтверждение того,что защитники хлопали ушами Все 42 матча подряд!ухохлопатели сплошные,однако!и только наследничек и эпоха суть Монумент в воротах!и ушами Не хлопает,и руками Не ловит!
20:36
Luchezarny
Айртон А отдельной новости, посвящённой рекордк не будет?)) 20:32=========================== =============================== Долго ждать не придётся....
20:34
ЮКИ
придётся повесть лавринёва переписывать:42-й!!
20:33
Luchezarny
Отметим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду. ================================================== А это обязательно надо было напоминать такие антирекорды???
20:33
Айртон
А отдельной новости, посвящённой рекордк не будет?))
20:32
Maedhros
типичная ситуация: игорь не виноват, т.к. защитники хлопали ушами. классика, я бы сказал.
20:29
shpasic
раньше, благодаря Дугласу Адамсу, я знал только ответ на Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, но теперь-то я знаю и сам вопрос!
20:25