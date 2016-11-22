20:17 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фолланд вывел "Байер" вперед в матче против ЦСКА

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Нападающий "Байера" Кевин Фолланд на 16-й минуте гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА вывел свою команду вперед – 1:0. Результативной передачей отметился Кевин Кампль.

Отметим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Andersen32

Игорёк красава, как мяч. Конторы на него молятся. ЧМ-18 не за горами, там если судьи только помогут, как хозяевам до 1/4 дойти. Игорян ты лучший.

21:21

ATA

акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду.

20:58

Kadym

главное поросята не играют в еврокубках,а Игорян уже 100 матчей отстоял в европе,всяким там целовалкам штанг и ладыркиным о таком только мечтать)

20:57

Slim Taller

Новому рекорду быть! Как всегда не виноват.Упал.правда.совсем в другую сторону.Повезло Байеру.Ведь мог упасть и в противоположную сторону.

20:56

Сильвербой

Надеюсь больше никогда не увидеть этот убогий клуб в еврокубках!!!

20:49

Luchezarny

если честно Акинфееву сегодня повезло, сразу пропустил чем позже, а ведь ожидание смерти - хуже смерти....

20:47

Al Rains

Не беда, будем рады победе и со счётом 2-1!!!

20:39

shpasic

как сказал бы фореверЦСКАфоревер: ИКОНА!!!!

20:38

ЮКИ

хотел бы услышать подтверждение того,что защитники хлопали ушами Все 42 матча подряд!ухохлопатели сплошные,однако!и только наследничек и эпоха суть Монумент в воротах!и ушами Не хлопает,и руками Не ловит!

20:36

Luchezarny

Айртон А отдельной новости, посвящённой рекордк не будет?)) 20:32=========================== =============================== Долго ждать не придётся....

20:34

ЮКИ

придётся повесть лавринёва переписывать:42-й!!

20:33

Luchezarny

Отметим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов кряду. ================================================== А это обязательно надо было напоминать такие антирекорды???

20:33

Айртон

А отдельной новости, посвящённой рекордк не будет?))

20:32

Maedhros

типичная ситуация: игорь не виноват, т.к. защитники хлопали ушами. классика, я бы сказал.

20:29

shpasic

раньше, благодаря Дугласу Адамсу, я знал только ответ на Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, но теперь-то я знаю и сам вопрос!

20:25

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