Флорентино Перес: "Секрет успеха "Реала" – Зидан"

Президент "Реала" Флорентино Перес после финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Особенно он отметил главного тренера команды Зинедина Зидана.

– Невозможно добиться большего, чем Зидан за эти 17 месяцев, – приводит Premium Sport слова Переса. – Он был гением и в 2001 году, когда мы взяли его игроком. Остается им и сейчас, но уже в качестве тренера. Он передает футболистам страсть, талант и профессионализм. "Ювентус" провел великолепный сезон, выиграв два домашних турнира. Хочу поздравить с этим болельщиков итальянской команды. Наш секрет успеха – это Зидан.