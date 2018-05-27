Флорентино Перес - о возможном уходе Роналду: "У него контракт с "Реалом"

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал слова Криштиану Роналду, который намекнул на возможный уход из команды по окончании сезона. Роналду выступает в "Реале" с 2009 года.

– Любой человек имеет право говорить. Самое важное – это сам клуб и такие дни, как сегодня, потому что сегодня мы все празднуем победу в Лиге чемпионов, – цитирует Marca Переса. – Что касается Роналду, то разговоры идут всегда, но ничего не происходит. Я рад, что у него теперь есть пять кубков Лиги чемпионов. У него контракт с "Реалом", спросите лучше у него самого.