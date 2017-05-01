"Фишт" планирует принять матчи еврокубков

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила, что власти региона ожидают, что стадион "Фишт" в Сочи в будущем примет матчи европейского клубного уровня. Сочинская арена, принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована под Кубок конфедераций и чемпионат мира, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно.

"Фишт" был официально открыт матчем сборных России и Бельгии (3:3) в конце марта, а во вторник на нем пройдет финал Кубка России, в котором сыграют "Урал" и "Локомотив".

– Стадион является уникальным для России, потому что он позволяет проводить матчи как зимой, потому что у нас есть подогрев, так и летом, потому что у нас есть охладители, – цитирует ТАСС Чернову. – Поэтому это всепогодный стадион, что даст возможность проводить матчи как чемпионата России, так и европейских кубков, которые мы будем здесь ждать.

Оба тестовых матча были после дождливой погоды, и тогда не было ни одного нарушения, связанного с покровом поля. Это отметили два инспектора, которые были на обоих матчах, от лиц Российского футбольного союза и ФИФА. У нас ведется активная работа с ФИФА, представители международной федерации и оргкомитета приезжают регулярно.