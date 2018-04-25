Фирмину повторил рекорд Лиги чемпионов, забив 10 мячей в 11 матчах

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину, оформивший дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2), повторил рекорд турнира. Бразильскому форварду на то, чтобы забить первые 10 мячей в главном еврокубке понадобилось 11 игр. Такой же результат продемонстрировал его соотечественник Адриану, которому также понадобилось 11 встреч, чтобы 10 раз поразить ворота соперников.

Также в список лидеров, быстрее остальных достигших отметки в 10 мячей, входят Симоне Индзаги, Виссам Бен Йеддер (оба - по 12 голов), Сейду Думбья, Дидье Дрогба и Гарет Бэйл (все - по 13 мячей).

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