23:31 19 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Финалисты 2004 года посетили матч "Монако" - "Боруссия"

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"Монако" пригласил на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" бывших игроков клуба, выступавших за монегасков в 2004 году. Тогда "Монако" совершил сенсацию в Лиге чемпионов, дойдя до финала, где уступил "Порту" (0:3). В том составе княжеского клуба играли такие известные игроки, как Людовик Жюли, Жером РотенФлавио Рома, Эдуар Сиссе и Фернандо Морьентес.

Онлайн-трансляция матча "Монако" - "Боруссия"

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