Финалисты 2004 года посетили матч "Монако" - "Боруссия"

"Монако" пригласил на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" бывших игроков клуба, выступавших за монегасков в 2004 году. Тогда "Монако" совершил сенсацию в Лиге чемпионов, дойдя до финала, где уступил "Порту" (0:3). В том составе княжеского клуба играли такие известные игроки, как Людовик Жюли, Жером Ротен, Флавио Рома, Эдуар Сиссе и Фернандо Морьентес.

Онлайн-трансляция матча "Монако" - "Боруссия"