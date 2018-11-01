Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Санкт-Петербурге

Россия выразила желание провести финал Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что среди одиннадцати национальных ассоциаций, которые выразили интерес к проведению еврокубковых финалов 2021 года, направив в УЕФА соответствующие заявления, есть и Россия. Также желание провести финал Лиги чемпионов выразила Германия - в Мюнхене, на стадионе "Альянц-Арена".

Среди других стран - Австрия (стадион "Эрнст Хаппель"), Грузия ("Динамо-Арена") и Испания (стадион назовут позднее) заявили об интересе к проведению финала Лиги Европы; Белоруссия ("Динамо"), Финляндия ("Олимпийский"), Северная Ирландия ("Уиндзор Парк") и Украина ("Металлист") - Суперкубок УЕФА; Чехия ("Эден") и Швеция ("Гамла Уллеви") - финал Лиги чемпионов среди женщин.

Отметим, что данное заявление является выражением интереса к проведению финального матча и не накладывает обязательств. Окончательные предложения вместе с заявочными досье должны быть поданы до 15 февраля 2019 года.

Исполнительный комитет УЕФА выберет окончательное место проведения в мае или июне 2019 года.