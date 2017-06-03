Финал Лиги чемпионов: Слуцкий ставит на "Реал", Аленичев на "Ювентус". Кто прав?

Сегодня в финале Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "Ювентус". Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий верит в успех "Королевского клуба".
– Если я должен выбрать какой-то один прогноз на финал, тогда ставлю на победу "Реала" со счетом 1:0, – написал Слуцкий в четверг в своей авторской колонке в "СЭ".
Экс-рулевой "Спартака" Дмитрий Аленичев, напротив, ставит на туринскую команду.
– 2:1 в пользу "Ювентуса". Хотя из меня тот еще предсказатель. Забьют Игуаин и Дибала у Турина. А у "Реала" – Криштиану Роналду, – сказал Аленичев в интервью "СЭ".
Кто из них окажется прав?
Финальный матч ЛЧ начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.
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Странно все это
Болею за Реал, но то что Слуцкий на них ставит - это очень расстраивает. 90% его прогнозов все наоборот
10:49
СашаРичагин
Кто прав? Мутко.
10:25
baddy
Да Реал дёрнет итальяшек.
10:07
MrFrosch
2:1 в пользу "Ювентуса". Хотя из меня тот еще тренер. Забьют Игуаин и Дибала у Турина. А у "Реала" – Криштиану Роналду, – сказал Аленичев в интервью "СЭ".
09:54