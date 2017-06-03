Финал Лиги чемпионов: Слуцкий ставит на "Реал", Аленичев на "Ювентус". Кто прав?

Сегодня в финале Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "Ювентус". Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий верит в успех "Королевского клуба".

– Если я должен выбрать какой-то один прогноз на финал, тогда ставлю на победу "Реала" со счетом 1:0, – написал Слуцкий в четверг в своей авторской колонке в "СЭ".

Экс-рулевой "Спартака" Дмитрий Аленичев, напротив, ставит на туринскую команду.

– 2:1 в пользу "Ювентуса". Хотя из меня тот еще предсказатель. Забьют Игуаин и Дибала у Турина. А у "Реала" – Криштиану Роналду, – сказал Аленичев в интервью "СЭ".

Кто из них окажется прав?

Финальный матч ЛЧ начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.