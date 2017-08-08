Финал Лиги чемпионов-2020 может пройти в Нью-Йорке

УЕФА планирует расширить границы Лиги чемпионов и провести финал турнира на другом континенте, сообщает Marca. Речь идет о финале 2020 года. Федерация может провести игру в Нью-Йорке.
Напомним, что в следующем году финал пройдет в Киеве, а за решающую игру-2019 будут бороться Мадрид и Баку.
В это межсезонье в США прошел товарищеский турнир с участием таких команд, как "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
staerswimmer23
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mikeV
Жажда денег сильнее здравого смысла...
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