16:52 | Футбол — Лига чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2020 может пройти в Нью-Йорке

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УЕФА планирует расширить границы Лиги чемпионов и провести финал турнира на другом континенте, сообщает Marca. Речь идет о финале 2020 года. Федерация может провести игру в Нью-Йорке.

Напомним, что в следующем году финал пройдет в Киеве, а за решающую игру-2019 будут бороться Мадрид и Баку.

В это межсезонье в США прошел товарищеский турнир с участием таких команд, как "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

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