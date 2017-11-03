Финал Лиги чемпионов-2020 может пройти в Лиссабоне или Стамбуле

Две национальные ассоциации проинформировали УЕФА о заинтересованности в проведении финала Лиги чемпионов 2020 года, информирует официальный сайт союза. В числе возможных претендентов: Португалия (Лиссабон, "Эштадиу-ду-Бенфика") и Турция (Стамбул, "Ататюрк").

Заявочная кампания претендентов началась 22 сентября 2017 года, ассоциации должны были оповестить о своей заинтересованности не позже 31 октября.

Как отмечает пресс-служба УЕФА, выражение интереса не накладывает обязательств. Теперь у всех претендентов есть время до 1 марта 2018 года, чтобы отправить в УЕФА свои окончательные заявочные досье. Финальное решение по стадионам в июне 2018 года примет исполнительный комитет УЕФА.

Каждая ассоциация может выдвинуть только одну заявку на финал. Если ассоциация претендует на решающий матч Лиги чемпионов, то это будет ее единственная заявка, но ассоциация может претендовать и на пакет, состоящий из финалов мужской и женской Лиги чемпионов.

На финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020 года не могут претендовать ассоциации, которые будут принимать матчи финальной стадии Евро-2020. Зато они вправе претендовать на проведение решающего поединка женской Лиги чемпионов.

Гданьск и Порту хотят провести финал Лиги Европы в 2020 году //

Вена и Льеж – возможные конкуренты стадиона "Динамо" в борьбе за право принять финал женской Лиги чемпионов-2020