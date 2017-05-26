Финал ЛЧ впервые будет проведен под закрытой крышей

Крыша стадиона "Миллениум" во время финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" будет закрыта, информирует Goal.com. Такое решение в целях безопасности было принято Футбольной ассоциацией Уэльса (FAW). По данному вопросу уже достигнута соответствующая договоренность с властями Кардиффа.

Таким образом, финал турнира впервые будет проведен под закрытой крышей.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.