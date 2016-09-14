Филлип Коку: "ПСВ в матче с "Атлетико" превзошел сам себя"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) подчеркнул, что остался доволен игрой своей команды несмотря на поражение. По его словам, голландцам не хватило эффективности в атаке.

– Как команда вы превзошли сами себя, – приводит Tmw слова Коку. – Если бы сравняли счет, то у нас была бы возможность и выиграть. В целом могу сказать, что ПСВ провел хороший матч, но наши атаки были недостаточно эффективны против этого соперника. Но мы достойно сражались с "Атлетико". Впереди еще пять матчей, поэтому расстраивается сейчас мы не будем.