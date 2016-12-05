Филлип Коку: "ПСВ нужно эффективно использовать моменты в матче с "Ростовом"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" подчеркнул, что команде необходимо внимательно подходить к голевым моментам. В случае выигрыша ПСВ обойдет "Ростов" в таблице и отправится в Лигу Европы. Российской команде для попадания во второй по статусу еврокубок достаточно не проиграть.

- "Ростов" может действовать с позиции силы, у команды хорошие нападающие и сильная тактика, - цитирует официальный твиттер ПСВ Коку. - Мы можем создать моменты против "Ростова", нам необходимо показать, что мы можем победить. Нужно эффективно реализовывать свои шансы, которых будет не так уж и много.