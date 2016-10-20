06:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Филлип Коку: "ПСВ наделал много ошибок в игре с "Баварией" – меня это разочаровывает"

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Главный тренер ПСВ Филлип Коку после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (1:4) выразил сожаление по поводу большого количества ошибок. Специалист также отдал должное немецкой команде.

– Сегодня мы противостояли команде, которая наказывает за любую малейшую ошибку, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Коку. – В первые 20, 25 минут нам было тяжело. "Бавария" оказывала на нас сильное давление, мы не могли наладить свою игру. После 0:2 мы стали играть лучше. При 1:2 нужно всей командой действовать компактно, мы этого не делали. Во втором тайме мы сами наделали ошибок, меня это сильно разочаровывает.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B2

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