Филлип Коку: "ПСВ наделал много ошибок в игре с "Баварией" – меня это разочаровывает"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (1:4) выразил сожаление по поводу большого количества ошибок. Специалист также отдал должное немецкой команде.

– Сегодня мы противостояли команде, которая наказывает за любую малейшую ошибку, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Коку. – В первые 20, 25 минут нам было тяжело. "Бавария" оказывала на нас сильное давление, мы не могли наладить свою игру. После 0:2 мы стали играть лучше. При 1:2 нужно всей командой действовать компактно, мы этого не делали. Во втором тайме мы сами наделали ошибок, меня это сильно разочаровывает.