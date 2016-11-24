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Филлип Коку: "ПСВ нацелен обыграть "Ростов" и выйти в Лигу Европы"

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Главный тренер Филлип Коку после поражения от "Атлетико" в  матче группового турнира Лиги чемпионов (0:2) подчеркнул, что увидел позитивные моменты в игре своей команды. По словам специалиста, красно-белым ничего не остается, кроме как бороться за третье место в группе, которое гарантирует участие в Лиге Европы.  

- ПСВ необходимо бороться с "Ростовом" в последнем матче. Победа позволит нам остаться в "Европе", - приводит пресс-служба УЕФА слова Коку. - Мы ставим перед собой эту цель. Мне многое понравилось в игре нашей команды, но ошибки дорого нам обошлись. Команды уровня "Атлетико" наказывают за малейшую неточность. Поборемся с "Ростовом" за выход в Лигу Европы.

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