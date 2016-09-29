Филлип Коку: "Ничьей с "Ростовом" не очень доволен"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:2) подчеркнул, что остался недоволен результатом встречи, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист отметил игру вратаря хозяев Сослана Джанаева, отразившего пенальти во втором тайме.

– Каков был план на игру, что удалось и что нет? – вопрос Коку.

– Моя команда играла с тремя центральными защитниками, хотели сузить доступное пространство, чтобы "Ростову" было некуда разбежаться. В первом тайме пропустили два гола, во втором сыграли уже лучше.

– Вчера вы говорили, что вас может устроить ничья. Устроила ли она вас сейчас?

– Сегодня не очень доволен результатом, особенно игрой в первом тайме. Во втором исправились, но не забили пенальти. Если бы забили – скорее всего, победили бы.

– Исполнение пенальти становится проблемой для ПСВ?

– Обидно, не забили с "Атлетико" и сейчас. Сегодня вратарь прекрасно сыграл при пенальти. На будущее надо будет решить эту проблему.

– Вы долго говорили с фланговыми игроками перед голом. И он пришел с фланга. Что вы им сказали?

– Что конкретно сказал, повторить здесь не смогу. Дал тактические поправки. Второй гол "Ростова" был нашей ошибкой, во втором тайме исправились и тактически играли очень хорошо.