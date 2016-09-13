Филиппо Индзаги: "Ювентус" сыграет с "Баварией" в финале Лиги чемпионов"

Бывший форвард "Ювентуса" Филиппо Индзаги уверен, что его бывшая команда пробьется в финал Лиги чемпионов в этом сезоне. По его мнению, противостоять туринцам будет "Бавария", игра которой импонирует 43-летнему итальянцу.

- Каким будет финал Лиги чемпионов? "Бавария" - "Ювентус", - цитирует Gazzetta Dello Sport Индзаги. - Мюнхенцы очень сильны, а Карло Анчелотти является особенным тренером, так что мне интересна эта команда. Левандовски является одним из лучших нападающих в мире, Мюллер всегда знает, где быть в определенный момент времени, а Дуглас Коста играет с легкостью. "Ювентус"? У туринцев есть три экстраординарных форварда: Манджукич, Игуаин и Дибала. Клуб сделал очень хороший ход, продав Погба и усилив команду Игуаином, Пьяничем и Бенатией. У "Юве" есть только одна проблема - команда должна победить в Лиге чемпионов на этот раз. В связи с этим ожидается большое давление на них.