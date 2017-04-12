06:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Филиппо Индзаги: "Ювентус" близок к победе в Лиге чемпионов как никогда"

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Бывший нападающий "Ювентуса" Филиппо Индзаги выразил мнение, что туринцам в этом сезоне по силам выиграть Лигу чемпионов. Команда Массимилиано Аллегри одержала победу над "Барселоной" в первом домашнем матче 1/4 финала со счетом 3:0.

– "Ювентус" должен отталкиваться от своей игры, – приводит Tmw слова Индзаги. – У них очень хороший состав, которому по силу дойти до конца. Мне кажется сейчас туринцы близки к победе в Лиге чемпионов как никогда.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AlexF

07:19

AlexF

Oleg два года назад тоже говорили, что Реал без проблем пройдёт Юве однако он прошёл в финал! В прошлом году они на равных бились с Баварией. Так что не сожрут а зубы сломают!

07:19

oleg.bob

Да любой из пары Реал- Бавария сожрёт этот Ювентус без закуски! Кстати, ещё и Барсу не прошли!

07:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ