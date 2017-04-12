Филиппо Индзаги: "Ювентус" близок к победе в Лиге чемпионов как никогда"

Бывший нападающий "Ювентуса" Филиппо Индзаги выразил мнение, что туринцам в этом сезоне по силам выиграть Лигу чемпионов. Команда Массимилиано Аллегри одержала победу над "Барселоной" в первом домашнем матче 1/4 финала со счетом 3:0.

– "Ювентус" должен отталкиваться от своей игры, – приводит Tmw слова Индзаги. – У них очень хороший состав, которому по силу дойти до конца. Мне кажется сейчас туринцы близки к победе в Лиге чемпионов как никогда.