Филиппо Индзаги: "Гвардьола заслуживает поздравлений за работу с "Манчестер Сити"

Бывший форвард "Ювентуса" Филиппо Индзаги считает "Барселону", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Реал" одними из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов наряду с "Ювентусом" и "Баварией"​, которых экс-игрок сборной Италии хочет видеть в финале.

- "Барселона" имеет отличную атаку в лице Месси, Неймара и Суареса, а также подписали Алькасера, - цитирует Gazzetta Dello Sport Индзаги. - Если позволить им держать мяч, то это плохо кончится для вашей команды. Именно поэтому нужно разбивать игру каталонцев на отрезки.

"Манчестер Сити"? Я был впечатлен его игрой в дерби с "МЮ". Они провели сумасшедший первый тайм, безупречный. Гвардьола заслуживает поздравлений, его идеи четко прослеживаются. Их секрет заключается в том, что движение игроков без мяча предельно организованно.

Что касается "ПСЖ", то уход Ибрагимовича будет ощущаться, но ожидаю, что Кавани сможет забивать, играя на острие, потому что Ди Мария и Лукас Моура будут исправно снабжать его мячами.

"Реал"? Мората добавил их атаке того, чего не хватало в последние годы. Он - человек, который может изменить игру. Испанец усилит атаку, которая состоит уже из Бэйла, Бензема и Роналду.