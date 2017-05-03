Филипп Лам: "В 2014 году на игру с "Реалом" тактику выбирали игроки "Баварии", а не Гвардьола"

Защитник "Баварии" Филипп Лам признался, что бывший наставник мюнхенской команды Хосеп Гвардьола зря подвергался критике в 2014 году после поражения со счетом 0:4 в полуфинале Лиги чемпионов с "Реалом". Игрок подчеркнул, что на тот матч тактику выбирали сами футболисты, которые подошли с этой просьбой к тренеру перед игрой.

– Гвардьола хотел, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, поэтому решил сыграть так, как мы просили, – цитирует Die Zeit Лама. – После игры все заговорили, что система Гвардьолы не работает. Но на самом деле это была не его схема. Все могил видеть, что Хосеп никогда так не играл и играть не будет.