Филипп Лам: "Удаление Мартинеса подкосило "Баварию"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. По словам футболиста, переломный момент произошел при первом пропущенном голе. Он также отметил, что удаление на 61-й минуте Хави Мартинеса их подкосило.

– В первом тайме мы все держали под контролем, но недостаточно последовательно использовали свободные зоны, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. – Перелом в матче случился, когда мы пропустили. Удаление Мартинеса нас сильно подкосило.