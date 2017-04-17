Филипп Лам: "Приятно снова вернуться на "Сантьяго Бернабеу"

Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что команда должна выступить куда интенсивнее, чем в первой встрече. В первом матче 1/4 финала мюнхенцы уступили дома 1:2.

– Приятно снова вернуться на "Сантьяго Бернабеу", – цитирует AS Лама. – На этом стадионе я пережил много ярких моментов. Теперь мы должны сыграть куда интенсивнее, чем в первой встрече. Два года назад в столице Испании хозяева играли на контратаках и смогли нас удивить. В этот раз мы должны этого избежать.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.