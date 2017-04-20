18:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Филипп Лам: "После стольких лет в Лиге чемпионов разочарование очень велико"

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Защитник "Баварии" Филипп Лам и полузащитник клуба Хаби Алонсо провели последние матчи в Лиге чемпионов. Мюнхенский клуб уступил "Реалу" в четвертьфинале турнира (1:2 на своем поле, 2:4 во вторник в Мадриде). Ранее Лам и Алонсо заявили о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

– Разочарование очень велико – в том числе и для меня лично, после стольких лет в Лиге чемпионов, – цитирует Лама пресс-служба "Баварии". – После окончания сезона, когда уже все закончится, тогда, наверное, все будет очень эмоционально. Ведь на этом стадионе, с этой командой, было пережито очень многое. По-настоящему эмоции нахлынут потом. А сегодня доминирует разочарование. Очень жаль, что мы не смогли выйти в полуфинал.

"СЭ" вел текстовую трансляцию ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Руководству "Баварии" есть о чём подумать: доминирование во внутреннем чемпионате - НЕ ГАРАНТИЯ побед в ЛЧ.....

18:57

Flamenco

Кошшои неправильной ориентации и он помог себе подобным! Бавария по любому сильнее этого реала

18:55