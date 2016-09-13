Филипп Лам перед матчем с "Ростовом": "Наконец-то стартует Лига чемпионов"

Защитник "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" отметил, что он сконцентрирован на работе. 32-летний немец также подчеркнул: он рад началу еврокубков. Во вторник мюнхенцы примут россиян на своем поле, встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

– Мы начали новую неделю серьезно и собранно. Завтра наконец-то стартует Лига чемпионов! – написал на своей странице в Instagram Лам.