Филипп Лам перед матчем с "Ростовом": "Наконец-то стартует Лига чемпионов"

Защитник "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" отметил, что он сконцентрирован на работе. 32-летний немец также подчеркнул: он рад началу еврокубков. Во вторник мюнхенцы примут россиян на своем поле, встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
– Мы начали новую неделю серьезно и собранно. Завтра наконец-то стартует Лига чемпионов! – написал на своей странице в Instagram Лам.
Fokussiert sind wir in die neue Woche gestartet. Morgen geht's nun auch in der Champions League endlich wieder los! #FCBROS We had a solid and focussed start in the week. Finally, the new @uefachampionsleague season begins again tomorrow! @fcbayern
Фото опубликовано Philipp Lahm (@philipplahm) Сен 12 2016 в 8:15 PDT