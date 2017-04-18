Филипп Лам: "От тренировок я становлюсь все более раздражительным"

Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" объяснил, почему решил завершить карьеру по окончании сезона, и отметил, что команде по силам победить в самом престижном еврокубке. В первом матче 1/4 финала мюнхенцы уступили дома 1:2.

– Я уже говорил, что смогу выступать на нынешнем уровне лишь до конца сезона, но не дольше, – цитирует Лама официальный сайт УЕФА. – Все становится труднее: сложнее тренироваться, да и вообще от тренировок я становлюсь все более раздражительным. Продолжать так дальше – не в моем духе. Я получаю удовольствие от игры, продолжаю испытывать его и сейчас, но понимаю, что очень долго это не продлится.

Я очень доволен своей карьерой и тем, чего добился в футболе. Благодарен за все, что пережил, но хочу красивой концовки, а это значит еще пару трофеев с "Баварией". Мы продолжаем борьбу во всех турнирах и везде претендуем на победу. Посмотрим, к чему это приведет.

За нас играют футболисты экстра-класса. Даже если кто-то из них не демонстрирует сейчас своей образцовой игры, каждый обладает своими сильными качествами. Убежден, что команда с годами заматерела.

Мы участвовали в финалах 2010, 2012 и 2013 годов, а после этого постоянно играли в полуфиналах. У нас все еще полно футболистов, игравших в финале 2010-го. В команде царит сплоченность, а еще у нас есть такие игроки, как Хаби Алонсо, который знает, как побеждать в таких турнирах. Так что мы достаточно сильны, опытны и едины как команда, чтобы добиваться громких успехов.

Напомним, ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.